＜富山2区＞午後10時発表開票率7％（推定）（敬称略）上田英俊（自民・前）5,843票越川康晴（中道・新）3,437票＜富山3区＞午後10時発表開票率1％（推定）（敬称略）橘慶一郎（自民・前）3,000票山本圭太（国民・新） 0票直原美和子（参政・新）0票坂本洋史（共産・新）0票