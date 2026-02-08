アメリカのブルームバーグ通信は、衆議院選挙で高市総理が圧勝する見込みだとしたうえで、「日本株は上昇を続ける可能性があるが円と国債は売り圧力に直面する」と報じました。ブルームバーグ通信は8日、衆議院選挙について自民党が300を超える議席を獲得する可能性があるとしたうえで、「大胆な財政支出と積極的な外交政策」を訴える高市総理の立場を強化するだろうと報じました。また、日本株については「上昇を続ける可能性があ