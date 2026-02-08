8日に投票が行われた衆院選。新潟県の5つの小選挙区で自民党は1区から5区すべてで当選確実となりました。新潟の自民党は前回2024年の衆院選で全敗。県内5選挙区の議席をすべて、立憲民主党に奪われました。続く2025年の参院選でも敗北。五輪メダリストの中村真衣さんを擁立し、知名度の高さで無党派層への浸透を狙いましたが、現職・打越さく良議員から議席を奪うことはできませんでした。しかし今回の衆院選では一転、自民党が5つ