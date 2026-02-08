衆議院選挙の新潟5区で、自民党・元議員の高鳥修一さんが当選確実です。返り咲きでの6期目の当選を確実にしました。上越市や南魚沼市などからなる新潟5区は、高鳥さんと中道改革連合・前議員の梅谷守さん、参政党・新人の高野直行さんの合わせて3人が立候補していました。