中国地方はどうなる？ 気象庁によりますと、山陰では８日夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となるため、局地的に雷雲が発達する見込みです。 【中国・四国地方の雪 どうなる？】広島・岡山・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・高知・徳島雪雨シミュレーション 中国地方の上空約５０００メートルには、平年より１５度程度低い氷点下３９度以下の強い寒気が流れ込んでおり、強い冬型の気圧配置となっています。