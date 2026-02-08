俳優の櫻井海音さん（24）が7日、映画『ブルーロック』（8月7日公開）の製作報告会に登場。主演・高橋文哉さん（24）のリーダーシップぶりを語りました。累計発行部数5000万部突破の人気サッカー漫画が原作の映画『ブルーロック』。日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた 300人の高校生FW（