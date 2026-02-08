2021年に実施された「全国ひとり親世帯等調査」によると、未成年の子がいるひとり親世帯数は、母子世帯が約119.5万世帯、父子世帯が約14.9万世帯だという。そうなった理由として、母子世帯の8割、父子世帯の7割が離婚に起因する。ひとり親のまま生活していきたい人もいれば、再婚を願う人もいる。それは男女問わず、個人の考え方による。【マンガ】再婚した夫が「何か重大な秘密を隠している」理由は？再婚同士を苦しめるプレッシ