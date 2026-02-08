中道改革連合の野田共同代表は８日夜、ＮＨＫの番組で、中道改革が公示前の１６７から大幅に議席を減らす情勢となっていることについて、「厳粛に謙虚に受け止めなければいけない」と述べた。進退を問われると、「腹は決まっている」と語り、辞任の意向を示唆した。