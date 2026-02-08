高市総理は8日、民放のテレビ番組に出演し、日本維新の会との連立をめぐり、「何とか1人でも閣内にお願いしますということを言い続けてきた。閣内でも責任を一緒に担っていただきたいという気持ちに変わりはない」と話し、維新の議員を閣僚に起用することに意欲を示しました。