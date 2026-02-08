高市総理は民放番組に出演し、閣僚の人事について「政権が発足して3か月あまりで、閣僚は私が自信をもって選んだ方だ。大きな変更があるということはない」と話しました。また、連立を組む日本維新の会に閣内協力を求めるかについて「閣内で責任を持っていただきたい気持ちに変わりはない」との考えを示しました。