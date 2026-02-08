高市総理は8日投開票の衆議院選挙で、与党で過半数の議席獲得が確実となる中、民放のテレビ番組に出演し、憲法改正について、「自民党の党是である」と話し、発議に意欲を示しました。その上で、「憲法改正案について各党様々用意をしている。具体的な案をしっかりと憲法審査会で審議いただけるようになるとありがたい」と話しました。