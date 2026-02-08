中道改革連合の野田共同代表と斉藤共同代表は今回の衆院選で大敗する見通しとなったことを受け、「腹は決まっている」として辞任を示唆しました。中道改革連合・野田佳彦共同代表「腹は決まってますが、他の役員の皆さんともよく協議をして、これからの党のあり方を考えて対応していきたい」中道改革連合・斉藤鉄夫共同代表「先ほど野田さんからもお話がありましたが、私も腹を決めております」NHKの番組のなかで中道改革連合の野