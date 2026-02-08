衆院選比例東北ブロックは、中道改革連合の有田芳生氏が当選した。有田氏は当選２回目。２０２４年の前回選では東京２４区で立憲民主党から立候補。自民党派閥の政治資金の不記載問題で党からの公認を得られず無所属で立候補した萩生田光一氏に敗れたが、比例選で復活当選した。今回は比例東北ブロック単独での立候補となった。