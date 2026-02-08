高市総理は8日投開票の衆議院選挙で、与党で過半数の議席獲得が確実となる中、民放のテレビ番組に出演し、自民党の公約で掲げた2年間の食料品の消費税ゼロについて「国民会議で検討を加速する」と話した上で、「早期に結論が得られれば、税法改正案を提出させていただく運びになる」との考えを示しました。