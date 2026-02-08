8日のアルペンスキー女子滑降で昨年の世界選手権覇者、ジョンソン（米国）が1分36秒10で優勝した。2位はアイヒャー（ドイツ）、3位は平昌五輪金、北京五輪銀メダルのゴッジャ（イタリア）。大会直前に左膝を負傷した41歳のボン（米国）は転倒し、途中棄権した。日本勢は出場していない。（共同）