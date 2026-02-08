衆院選は８日午後８時に投票が締め切られ、即日開票された。同日に都内で社民党の福島瑞穂党首（７０）とラサール石井副党首（７０）らが会見場に姿を現した。福島党首は会見場に入室して、選挙特番が放送されるテレビを見ると、「自民が圧勝でショックやわ〜」とだけつぶやいた。ラサール石井副党首も険しい表情で開票速報を見つめていた。