高市首相（自民党総裁）は８日夜のテレビ東京の番組で、衆院選後の閣僚人事について、「内閣が発足して３か月余りだ。閣僚は私が自信を持って選んだ方々であり、特に大きな変更があるといった状況にはない」と述べた。連立政権を組む日本維新の会に閣内協力を求めるかどうかについては、「閣内で責任を一緒に担っていただきたいという気持ちに変わりはない」と語った。