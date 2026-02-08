今回、Ray WEB編集部はサボる後輩について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・斎藤さやかは、社会人3年目です。新卒社員・神田さんの教育担当を任されるのですが……？呑気にネイルを塗っている神田さんにびっくりな主人公。このあと彼女が口にした衝撃的なひと言とは...？原案：Ray WEB編集部作画：ささみりせライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【最後にスカッと】舐めた態度をとる新入社員...“