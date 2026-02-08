福岡11区は、自民の元職・武田良太さん（57）が当選確実となりました。武田さんは前回の選挙で“裏金問題”の逆風を受け、8期目の道が閉ざされました。ゼロからのスタートだとして福岡11区の15市町村をくまなく回り、1人1人と握手をして絆を深めることを意識したといいます。演説では「1年3か月の間、政治空白を作ってしまった。国会に再び戻り地元の声を国政に届けて恩返しをしなければならない」と強く訴えていました。選