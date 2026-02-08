衆院選・福岡2区で当選を確実とした自民・鬼木誠さんの陣営から中継です、澤田さん。福岡市南区にある鬼木誠さんの事務所です。当選確実となった自民・鬼木誠さんにお話を伺います。選挙戦を振り返ってどうだったでしょうか。■鬼木氏「これまでは構図で見ると厳しい選挙だったので、相当な覚悟を持って取り組みました。」これまでの選挙戦との違いは、変化はあったのでしょうか。■鬼木氏「前回、負けている。そして参政党が去年