timeleszの菊池風磨さん（30）が7日、1st写真集『Latido』のメディア向け取材会に登場し、写真集を作るきっかけとなったというHey! Say! JUMPの山田涼介さん（32）の言葉を明かしました。『Latido』は、timeleszとして新メンバーとの活動を開始した菊池さんの、30歳イヤーを記念した自身初のソロ写真集。撮影はスペインで行われました。さらに、菊池さんの30年がわかる年表やロングインタビューなども収録されています。■写真集の