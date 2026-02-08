◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子パラレル大回転 準々決勝（大会3日目/現地8日）予選を全体3位で通過した三木つばき選手は、決勝トーナメント1回戦も突破し準々決勝へ。トーナメントは1対1で同時に滑り、先にフィニッシュした方が勝者となる方式。地元イタリアのエリーザ・カフォント選手と対戦しました。レースは両者全く差がつかないままほぼ同時にフィニッシュ。しかし0秒02差で及ばなかった三木選