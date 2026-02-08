当確者の名前にバラを付ける自民党総裁の高市首相＝8日午後9時42分、東京・永田町の党本部単独過半数を大きく上回るのが確実となった自民党。開票センターが置かれた東京都千代田区の党本部では、幹部らが当選議員の名前に次々と赤いバラを付け、笑顔を見せた。党総裁の高市早苗首相は午後9時35分ごろに到着。鈴木俊一幹事長は議席増加の要因を「首相が進めようとする政策への期待だ」と強調した。午後8時に投票が締め切られる