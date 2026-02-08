江田憲司氏中道改革連合前職の江田憲司氏が衆院選神奈川8区で、自民党前職の三谷英弘氏に敗北確実となった。旧通産官僚から故橋本龍太郎首相の秘書官に起用され、2002年の衆院補欠選挙で初当選。05年以降、小選挙区議席を守ったものの、三谷氏との4度目の対決で初黒星を喫した。江田氏は09年、渡辺喜美氏と共にみんなの党を結成し、幹事長に就いた。その後、結いの党、維新の党、民進党を経て20年に立憲民主党に合流。立民代表