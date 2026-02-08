第51回衆議院議員総選挙の投票率はFNNの推計によりますと、小選挙区で55．68％前後とみられます。前回2024年の総選挙の投票率は小選挙区で53．85％だったことから、この推定値は、それより1．8ポイント程度上回っています。総務省が発表した期日前投票を済ませた有権者が、前回より600万人あまり多い。2701万7098人と国政選挙で最も多い数字となっていて、全体としての投票率を押し上げたものとみられます。