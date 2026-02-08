お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める8日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。素人が作る雪だるまへの“本音”をぶっちゃける場面があった。青森のねぶた祭や、さっぽろ雪まつりの技術の高さを絶賛した有吉。その一方で「今日近所の人のたちが雪だるま作ってたんだけど、へただったよ。なんでちゃんと丸を作れないんだよ!汚ねぇ丸だなって。こんなの置くなよ!」と