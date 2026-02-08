テレビ東京選挙特番「選挙サテライト2026」が8日、放送された。特別企画として、保守派有権者4人が実名で討論する円卓座談会を放送。参政党支持の41歳主婦、保守系無党派の男子大学生（21）、自民党支持の19歳男性、“高市推し”の自営業女性（41）が討論を繰り広げた。SNSでは「テレ東、市民の座談会面白かった」「相変わらず攻めてて好き」「迫力がすごい」「おもしろすぎる」「よくこの色合いで集めた」などの声のほか、「有権