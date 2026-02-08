山形県2区に立候補した自民党の前職、鈴木憲和（すずき・のりかず）さんが当選しました。 【写真を見る】2026衆議院議員選挙山形2区自民党の前職・鈴木憲和さんが当選 最新の開票状況はこちらからhttps://www.tuy.co.jp/senkyo/