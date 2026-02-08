2月8日に投票が行われた衆議院選挙で、静岡8区では自民党・新人の稲葉大輔氏が当選を確実にしました。 稲葉氏の喜びの声です。 ＜当選を確実にした稲葉大輔氏(51)＞ 「皆さんのこれまでのお支えのおかげで、こんなに早く当確をいただけると思ってはおりませんでした。まずは一人一人に御礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。選挙というのは始まってから終わるまでこんなに短かったことは私の経験でももち