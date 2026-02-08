2月8日に投票が行われた衆議院選挙で、静岡8区から立候補した中道改革連合・前職の源馬謙太郎氏は小選挙区での敗北が確実になりました。 静岡8区は自民党・新人の稲葉大輔氏が当選を決めました。源馬謙太郎氏は小選挙区での落選を受け、報道陣の取材に応じました。源馬謙太郎氏の声です。 ＜源馬謙太郎氏＞ 「皆さま、本当にこの12日間、本当に力強く私を支えていただきまして誠にありがとうございました。お一人お一人どなたが