2月8日に投票が行われた衆議院選挙で、静岡3区は自民党の新人・山本裕三氏（43）が初当選を確実にしました。 山本氏の喜びの声です。 ＜当選を確実にした 山本裕三氏＞ 「お待たせをいたしました。皆さまにはこの470日本当にお待たせをいたしましたが、やっと衆議院議員になりました。山本裕三でございます。実は私先ほど当確の情報見忘れてですね。何か早く出すぎちゃったもんだから。テレビが先やっちゃったみたいであれだっ