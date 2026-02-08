衆院選・広島４区で当選を確実にした新谷正義氏にインタビューしました。新谷氏は「（区割り変更後の）新４区では初めての戦いだったが、できるだけ多くの方々にお会いして、まず私のことを知ってもらってという選挙だった」と短期決戦の選挙戦を振り返りました。今後、力を入れていきたいことについて「地域が元気にならなければ国の発展も実現しない。地域のそれぞれの課題に向き合って、しっかりと取り組んでいきたい」