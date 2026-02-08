「剛腕」の異名で、かつては政権交代の立役者となった野党の重鎮、中道改革連合前議員の小沢一郎氏（８３）は、岩手３区で自民党元議員の藤原崇氏（４２）に敗れた。奥州市の事務所に本人の姿はなく、落選が確実になると、集まった支援者たちは静まりかえった。選対本部長を務める県議の佐々木順一・立憲民主党県連代表は「小選挙区で２０回目の当選を勝ち取れなかったのは選対本部長の責任。おわび申し上げる」と支援者に頭を