明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★★決断力がさえています。今まで密かに計画していた事を実行に移す時。道標はあなたの周りに用意されてます。見逃さない様に、常に感覚を研ぎ澄ませて。B型の運勢……★☆☆☆☆今日は何をするにもはかどりません。頭がぼんやりしてミスを連発してしまうかも。でも自分を責めず、気楽な気持ちで。健康運は