衆院選比例北関東ブロックは、参政党の豊田真由子氏が当選した。豊田氏は当選３回目。２０１７年まで自民党の衆院議員を務めていたが、秘書への暴行疑惑が問題になり、同党を離党した。同年の衆院選では埼玉４区に無所属で立候補したが、落選した。その後、参政党に入党した。