2月8日に投開票を迎えた衆議院議員選挙。新潟県内の開票所でも開票が進んでいます。新潟4区の開票状況です。 【新潟4区】開票率 2.54％◎鷲尾 英一郎氏自民・元2,716票米山 隆一氏中道・前1,223票大矢 寿乃氏参政・新284票野村 泰暉氏国民・新251票※情報は随時更新します。