2月8日に投開票を迎えた衆議院議員選挙。新潟県内の開票所でも開票が進んでいます。新潟5区・湯沢町の開票状況です。 【新潟5区・湯沢町】開票率100％◎高鳥 修一氏自民・元1,827票梅谷 守氏中道・前1,364票高野 直行氏参政・新387票※情報は随時更新します。