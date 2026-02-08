2月8日に投開票を迎えた衆議院議員選挙。新潟県内の開票所でも開票が進んでいます。新潟5区の開票状況です。 【新潟5区】開票率12.02％◎高鳥 修一氏自民・元12,727票梅谷 守氏中道・前9,564票高野 直行氏参政・新1,887票※情報は随時更新します。