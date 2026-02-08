女優の真木よう子（43）が8日放送のABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。パートナーについて語った。第2子の父で現在のパートナーである俳優・葛飾心は16歳下。共演者にジェネレーションギャップはないかと聞かれると、真木は「いっぱいありますよ、そんなの。青春の曲が全然違うとか」。「昨日もちょうど話してて。“安室ちゃんが好きだったんだ、僕”って言ってて、“安室ちゃんとMAXって一緒のグループだったの知っ