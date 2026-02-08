2月8日に投開票を迎えた衆議院議員選挙。新潟県内の開票所でも開票が進んでいます。新潟3区・阿賀野市の開票状況です。 【新潟3区・阿賀野市】開票率9.48％斎藤 洋明氏自民・前1,000票黒岩 宇洋氏中道・前1,000票佐久間 慶子氏参政・新0票※情報は随時更新します。