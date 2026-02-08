女子パラレル大回転予選滑走する竹内智香＝リビーニョ（共同）冬季五輪の女子では世界最長となる7大会連続出場の金字塔を打ち立て、最後の晴れ舞台をすがすがしく終えた。8日のスノーボード女子パラレル大回転で、42歳の竹内は予選敗退も「本当に楽しかった。もう十分と思ってこの日を迎えられたのは幸せ」と感無量の表情だった。今大会をラストレースと決めて臨んだ。予選1回目は「気持ちよく滑り過ぎた分、（遠くを）回し