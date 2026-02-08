小選挙区での初当選を決め、支援者と万歳三唱をする三谷氏＝８日午後８時１０分ごろ、横浜市青葉区の事務所８日に投開票された衆院選。「この地に来て１０年。地域に根ざし、声を形にする活動をしてきた。皆さんの力で勝ち得た勝利。ものすごく責任を感じている」過去３回、比例で復活した自民党の前職・三谷英弘氏（４９）が、悲願の小選挙区での初当選を確実にした。横浜市青葉区の事務所で８日午後８時５分ごろ、当選確実が