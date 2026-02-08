8日に投票が行われた衆議院選挙・鹿児島2区はMBCの情勢取材や出口調査の結果から、自民党前職・三反園訓さん（67）の3期目の当選が確実となりました。 当選確実の一報を受け三反園さんは選挙戦で感じた高市総理の人気ぶりを次のように述べました。 （自民党前職 三反園訓さん） 「高市総理の人気はすごかったと思う。私だけではなくて、全国的なことだと思いますけれども、風が吹いたのではないかなとそれは思います。政治の原