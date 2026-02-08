日本テレビの推計によりますと午後8時時点の小選挙区における全国の投票率は55.68パーセント前後で、2024年に実施された前回衆院選の投票率53.85パーセントと比べて1.83ポイント高くなりました。今回は戦後30回目の衆議院選挙ですが、戦後4番目の低さになる見通しです。