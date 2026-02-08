ELDEN RINGの要素を引き継ぎつつ爽快な協力プレイを楽しめるようになったオンラインゲーム「ELDEN RING NIGHTREIGN」には魅力的なキャラクターがたくさんいます。そんなキャラクターたちを立体化した作品がワンダーフェスティバル 2026[冬]の会場に展示されていたので撮影してきました。Wonder Festival 2026 Winter | ワンダーフェスティバル2026【冬】公式サイトです。https://wonfes.jp/specialsite/REFLECT(卓番：3-17-14)のブ