【衆院選・長野4区】当選確実となった自民・前職の後藤茂之さん（70）が支持者を前にあいさつしました。「地域の中小企業をしっかりと元気にする、そして物価高騰で非常に苦しい生活状況にある地域の皆さんの暮らしをしっかり支えていきたい。また責任ある積極財政で地方から日本の国を元気にいていく。そのことをしっかり実現していきたい」自民党の前職に野党の新人2人が挑む三つどもえの戦い。これまで厚生労働大臣や経済再生担