ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエア（ＢＡ）で金メダルを獲得し、日本勢ワンツーに貢献した木村葵来（きら）＝ムラサキスポーツ＝が１０歳の頃から知り合いで、岡山市内でスノーボードショップ「ＢＲＩＤＧＥＰＯＲＴ」を営む阿部好広さんが８日夜、スポーツ報知の取材に応じた。この日は、木村の母校である倉敷翠松高校で行われたパブリックビューイングに参加。涙ながらに、栄光の５回転半を目に焼き付けた