チームみらいは昨年の参院選で国政政党入りを果たしたのに続き、初挑戦となった今回の衆院選で念願の議席を確保（８日午後１０時現在で６議席）した。安野貴博党首は８日夜のＮＨＫ番組で「短期間ではあったが、支えてもらった全国のサポーターのおかげだ」と喜んだ。「未来に向けた成長投資」を掲げ５議席以上を目標に、子どもの数に応じて所得税率を引き下げる「子育て減税」などで現役世代に浸透を図った。各党が消費税の減