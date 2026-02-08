◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード女子・パラレル大回転（８日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）８日＝宮下京香】スノーボード女子のパラレル大回転の準々決勝が行われ、１８年平昌五輪、２２年北京五輪２連覇中だった絶対女王のエステル・レデツカ（チェコ）、優勝候補として期待された三木つばき（２２）＝浜松いわた信用金庫＝が準々決勝で敗退した。パラレル大回転の予選には３２人が出場。２