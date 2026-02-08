衆院選の投開票が８日、行われた。日本維新の会・吉村洋文代表が８日、大阪市内で会見し、「今回の選挙は厳しく難しい選挙だった」と語った。与党として初めて臨んだ選挙を終えた吉村代表は「連立政権のパートナーでありながら、選挙については戦うという判断をして参りました」と、振り返り、「高市さんのパワーという、メガトン級の風がぐっと吹いてきて、我々も吹き飛ばれてもおかしくなかった。自民党の圧を感じた選挙だっ